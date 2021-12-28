سيدات سلة الأهلي يهزم هليوبوليس 97-68 فى الدوري

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 97-68، في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري، وقدم الفريق عرضًا قويًّا وفرض سيطرته على مجريات المباراة بفضل خبرات اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني.

وحرص علي هاشم، المدير الفني للفريق، على الدفع بصاحبات الخبرة أمام هليوبوليس لحسم المباراة ومواصلة انتصارات الفريق، وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 25-15، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 42-28.

وفرض الأهلي سيطرته على الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 73-54، ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 97-68.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على سموحة ‏بنتيجة 81-76، ضمن منافسات بطولة الدوري.