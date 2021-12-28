شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 28 / 12 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 28 / 11 / 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: إعلان قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أسفرت عن وقع الأهلي في المجموعة الأولى مع فرق صن داونز الجنوب افريقي والهلال والمريخ السودانيين.
يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على بيع المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، في ظل اهتمام أكثر من نادي خليجي بالتعاقد مع قائد منتخب المغرب للمحليين، لاسيما بعد تألق بانون في بطولة كأس العرب خلال مشاركته رفقة منتخل أسود الأطلسي.
وترفض لجنة التخطيط بالأهلي والجهاز الفني فكرة بيع بانون في منتصف الموسم، في ظل استعداد الفريق الأحمر للمشاركة في كأس العالم للأندية ثم دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بخلاف بطولة الدوري وكأس مصر.
يبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية الأمور الخاصة بصفقات الشتاء والراحلين خلال يناير المقبل، لاسيما أن بطولة الدوري المصري توقفت ولن تكون هناك ارتباطات للفريق بسبب بطولة أمم أفريقيا التى تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين ، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..
أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم عن وقوع النادى الأهلي في المجموعة الثانية لمواجهة صن داونز والهلال والمريخ السودانين خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022.
وقام بيتسو موسيمانى مدرب الاهلى بسحب القرعة التى اوقعت فريقه فى المجموعة الأولى والتى ضمت المريخ (السودان) - الهلال (السودان) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) - الأهلي (مصر).
رفض بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى فكرة ضم مهاجمين للأهلى خلال ميركاتو الشتاء فى يناير المقبل، ويرى المدير الفنى للأهلى أن الفريق لا يحتاج صفقات جديدة فى مركز الهجوم.
وأوضح موسيمانى أن الأهلى يمتلك مهاجمين على مستوى عالٍ من الكفاءة أبرزهم محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن ومعهم بيرسى تاو الذى يلعب فى مركز المهاجم خلال بعض الأوقات بجانب آخرين يُجيدون الأداء الهجومى فى ألفريق ويأتى فى مقدمتهم، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأفشة وكهربا وميكيسوني.
كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل العقد الجديد للتونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى بعد تمديد تعاقده، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "قلت لكم كتير إن معلول خلص فى الأهلى وإن الأهلى أنهى كل الاتفاقات مع معلول من فترة طويلة بس الجديد إن النجم التونسى وقع رسمياً على عقود تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء موسمين".
ويضيف شوبير "معلول اتفق مع الأهلى على الحصول على مليون و250 ألف دولار فى الموسم الأول تزيد فى الموسم الثانى 100 ألف دولار وهناك اتفاق نهائى على تولى معلول منصب مستقبلى فى القلعة الحمراء بعد اعتزاله الساحرة المستديرة، الأهلى عايز يكرم معلول ويكون ليه دور فى النادى بعد الاعتزال خاصة أنه أحد النجوم المشهود لهم بالالتزام منذ ارتداء الفانلة الحمراء".