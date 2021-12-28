أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 28 / 12 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 28 / 11 / 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: إعلان قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أسفرت عن وقع الأهلي في المجموعة الأولى مع فرق صن داونز الجنوب افريقي والهلال والمريخ السودانيين.

يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على بيع المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، في ظل اهتمام أكثر من نادي خليجي بالتعاقد مع قائد منتخب المغرب للمحليين، لاسيما بعد تألق بانون في بطولة كأس العرب خلال مشاركته رفقة منتخل أسود الأطلسي.

وترفض لجنة التخطيط بالأهلي والجهاز الفني فكرة بيع بانون في منتصف الموسم، في ظل استعداد الفريق الأحمر للمشاركة في كأس العالم للأندية ثم دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بخلاف بطولة الدوري وكأس مصر.