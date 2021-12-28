شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لم تصل عروض رسمية لشراء بانون.. وهناك جلسة بشأن ملف كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه لم تصل النادي أية عروض رسمية لشراء المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية، بعد التقارير التي خرجت عن وجود اهتمام من أندية خليجية بالتعاقد مع اللاعب المغربي.

قال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الأشبال" على قناة الأهلي : "لم يتم مناقشة أية عروض تخص بانون ولكن لو جاءت عروض سيتم عرضها على بيتسو موسيماني لتحديد موقفه حسب احتياجاته من بقاء اللاعب أو الموافقة على رحيله".

أوضح: "هناك جلسة مع المدير الفني ولجنة التخطيط بشأن ملف كأس رابطة الأندية المحترفة ونرغب في اشراك اللاعبين البعيدين عن المشاركة مثل محمد محمود وكريم فؤاد ومحمود وحيد وصلاح محسن وحسام حسن وعمار حمدي وعلي لطفي وصالح نصر ومحمد نصير وزياد طارق".

شدد على أن كأس الرابطة فرصة كبيرة لظهور اللاعبين الاحتياطيين أو اللاعبين صغار السن ، مؤكدا أن هنا اجتماع عبر تطبيق "زووم" ومن الوارد تعديل موعد استئناف التدريبات الجماعية، بحيث تعود مجموعة من اللاعبين البعيدين عن المشاركة على أن تحصل المجموعة التي شاركت لفترة كبيرة على فترة راحة أطول".