شكرا لقرائتكم خبر عن سداسي الأهلي ينضم إلى معسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم سداسي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣: مصطفى مخلوف (حارس مرمى)، ومحمد أحمد «شرقية» (مدافع)، وإسلام عبد الله (ظهير أيسر)، ويوسف شريف (لاعب وسط)، ورأفت خليل (جناح أيسر)، وميدو نبيل (صانع ألعاب)، اليوم إلى معسكر المنتخب الوطني للشباب، الذي يقام خلال الفترة من ٢٨ ديسمبر الجاري وحتى ٣ يناير المقبل.