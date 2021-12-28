شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعود للتدريبات غدا استعدادا لكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود نادى الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن غدا الأربعاء، إلى التدريبات الجماعية استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المقرر لها في الفترة المقبلة، بسبب توقف الدورى لمشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 9 يناير المقبل في الكاميرون.

وكان حسام حسن منح الفريق السكندرى راحة لمدة 72 ساعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى، ثم مد الراحة لمدة 24 ساعة أخرى، ليستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 12 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.

وأعلن عامر حسين، إن بطولة كأس الرابطة ستنطلق يوم 12 يناير المقبل بشكل رسمى، وقال حسين، إنه سيتم سحب القرعة خلال الأيام المقبلة، وستكون أولى مباريات البطولة يوم 12 يناير المقبل، بينما سيقام الدور قبل النهائى والنهائى فى يونيو المقبل.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة، هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.