شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يسترد مقر الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر فى استرداد مقر الاتحاد الإفريقى سابقا بعد غياب طال قرابة 20 عاما فترة تولى الدكتور عمرو علوانى رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وبعد توقبع عقد الاتفاق لتسليم المقر بين كلآ ياسر قمر بصفته رئيس الاتحاد المنتخب المصرى والدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الإفريقى السابق يعود المقر لحيازة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لاعتبارها ضمن الأصول الثابتة للاتحاد المصرى للكرة الطائرة.

وتعتبر هذه الخطوة هى ثانى إنجازات المجلس الحالى المنتخب برئاسة ياسر قمر بعد بث مباريات الدورى الممتاز رجال وسيدات حصريا على الهواء مباشرة من خلال التعاون المشترك بين الاتحاد وقنوات أون تايم سبورت.