شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى وبترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين، وذلك بدور المجموعات من نسخة 2021-2022.