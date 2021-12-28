شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لا يهمنا ملاعب مبارياتنا مع الهلال والسودان. ونأخذ البطولة مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على وقوع فريقه في المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة أندية صن داونز والهلال والمريخ، ورد مازحا: "صن داونز مكتوبة على البطاقة".

قال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الأشبال" على قناة الأهلي : "القرعة بها أكثر من محور فيه فريقين من بلد واحدة في ثلاث مجموعات، ومجموعتنا قوية ولا يستهان بها الهلال له تاريخ كبير في البطولات الافريقية والمريخ نفس الكلام وكان معنا في دور المجموعات بالنسخة الماضية حتى في نفس ترتيب المباريات بالجولة الأولى والخامسة".

شدد: "مرحلة المجموعات أشبه بالدوري تحاول تجميع أكبر عدد من النقاط، ولا أرغب في الحديث عن الملاعب التي سيلعب عليها الهلال والمريخ لأنه قرار الكاف وأي ملعب سيتم تحديده سنوافق عليه وهناك شروط ومعايير للملاعب يتم الموافقة عليها واليوم كان هناك قرار باستبعاد عدد من الملاعب كان منهم الهلال والمريخ، وهو أمر لا يشغلني.

أردف مدير الكرة بالأهلي: "أيا كان الوضع أو الملعب ترتيبنا اللعب مع المريخ على أرضنا ثم الهلال خارج الأرض وبعدها صن داونز على أرضنا، والبطولات الافريقية تتاخد مراحل المرحلة الأولى ومراحل المجموعات والنهائي وقبل النهائي".

أضاف: "الأهلي حامل اللقب مرتين في آخر نسختين والمنافسة ستكون في منتهى الصعوبة بالموسم الحالي، والاستعداد سيكون مختلف عن الموسمين الماضيين والجميع في غاية التركيز ، وسنقابل صعوبات وتحديات قوية والأمر فيما يخص المنافسة لم يقتصر على فريق واحد، بعكس ما كان يحدث على أيامنا، وأتمنى أن يكون عام 2022 مليئا بالإنجازات للأهلي".