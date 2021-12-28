شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مرشحًا فى أخر يوم لقبول أوراق انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الخليج 365 والختامي من تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي المقبلة ، والتي بدأت في الحادية عشرة صباح الأربعاء الماضي ولمدة سبعة أيام متتالية.

وتقدم خلال اليوم الأخير لفتح باب الترشح لانتخابات النادي ، كل من:

مرتضى منصور منصب الرئيس

مصطفى هدهود منصب نائب الرئيس

أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق نائب رئيس

خالد لطيف أمين صندوق

هانى شكري أمين صندوق

محمد أحمد حمدي أمين صندوق

جمال شعلان عضو فوق السن

حسن السيد عمر احمد عضو فوق السن

جمال عبد الحميد عضو فوق السن

أحمد مرتضى منصور عضو فوق السن

علاء مقلد عضو فوق السن

سليمان حمدان وهدان عضو فوق السن

مريم رزق نصحي عضو فوق السن

شريفة الفار عضو فوق السن

هاني زادة عضو فوق السن

صبحي عبد السلام عضو فوق السن

أسامة محمد عبد الباري عضو فوق السن

مجدي محمد السيوفي عضو فوق السن

ماهر محمد شفيق شقران عضو فوق السن

عمرو أدهم عضو فوق السن

مصطفى محمد أحمد بدوي عضو فوق السن

ماجد منصور قيشو عضو فوق السن

مروة عبد الله رمضان عضو فوق السن

حامد محمد عثمان عضو فوق السن

محمد رحمي عضو فوق السن

علاء الدين أحمد عضو فوق السن

إيهاب الفولي عضو فوق السن

أحمد جمال عضو فوق السن

معتز وفائي عمران عضو فوق السن

محمود فيصل مصيلحي تحت السن

أحمد هاني زادة تحت السن

محمد جمال عطية متولي تحت السن

أحمد سامر أبو الخير تحت السن

سامر أحمد عبد الوهاب عضو تحت السن

محمد أسامة محمد الحسيني عضو تحت السن

عمرو عز مختار محمود عضو تحت السن

أحمد هشام حافظ عضو تحت السن

خالد محمد المنتصر عبد المنعم تحت السن

بسنت سيد جوهر عضو تحت السن

محمود محمد محمود عضو تحت السن

أحمد محمد عمر دعبس عضو تحت السن

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام القانون واللوائح وقانون الجائحـة رقـم 152 لسنـة 2021 لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي والذي سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق، النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر فى الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.