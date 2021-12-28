شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28/ 12/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 28/ 12/ 2021 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، مرتضى منصور يترشح على رئاسة نادى الزمالك.. وهدهود نائبا، وإلغاء معسكر الزمالك بالإمارات وكارتيرون يمد إجازة الفريق لـ 5 يناير.

مرتضى منصور يترشح على رئاسة نادى الزمالك.. وهدهود نائبا

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، بأوراق ترشحه علي مقعد الرئاسة فى الانتخابات المقبلة، وذلك في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، ولم يعلن مرتضي منصور عن قائمته، مؤكدًا أن الكشف عنها سيكون قبل الانتخابات بأسبوع واحد.

أعلن أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة قائلا "مليش نصيب الدورة دي" . أحمد جلال إبراهيم : مليش نصيب في الانتخابات دي

هانى شكرى يتقدم بأوراق ترشحه لأمانة الصندوق فى انتخابات الزمالك وأدهم للعضوية

قدم هانى شكرى أوراق ترشحه لأمانة الصندوق في انتخابات نادى المقرر إقامتها يوم 20 يناير المقبل ، كما قام عمرو أدهم بتقديم أوراق ترشحه على مقعد العضوية .

هانى زادة ونجله يتقدمان بأوراق الترشح لانتخابات الزمالك

تقدم هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك بأوراق ترشحه في الانتخابات المقبلة والمقرر لها خلال 60 يوما ، علي مقعد العضوية ، كما تقدم أحمد هاني زادة نجله بأوراق ترشيحه علي مقعد العضوية تحت السن.

جمال والفولي وعبد السلام يترشحون على عضوية نادي الزمالك

تقدم كلا من الإعلامي أحمد جمال والناقدان الرياضيان إيهاب الفولي وصبحي عبد السلام باوراق ترشحهم علي عضوية نادي الزمالك، فى الانتخابات المقبلة.

حسام المندوه يعتذر رسميا عن الترشح بانتخابات الزمالك

أعلن حسام المندوه عضو لجنة الزمالك السابق عدم ترشحه للانتخابات المقبلة المقرر إقامتها يوم 20 يناير المقبل .

الزمالك يصطدم بالوداد المغربي وبتروأتلتيكو فى مجموعات دوري ابطال افريقيا

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم عن وقوع النادي الزمالك في المجموعة الرابعة لمواجهة الوداد المغربي وبترو أتلتيكو خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022.

كارتيرون: مجموعة الزمالك "صعبة".. وأعلم الكثير عن الكرة الأنجولية والمغربية

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للزمالك على صعوبة مجموعة الفريق في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن هدفه صدارة مجموعته.

الكاف عن مجموعة الزمالك: مواجهة قوية مع الوداد وصدام أنجولي خالص

علق الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي "كاف"، على المجموعة الرابعة التي تضم الوداد والزمالك وبترو إتليتيكو وساجرادا إسبيرانسا الأنجوليين.

إلغاء معسكر الزمالك بالإمارات وكارتيرون يمد إجازة الفريق لـ 5 يناير