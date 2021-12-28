شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: موسيماني توقع مواجهة صن داونز بدور المجموعات.. والأهلي أضاف له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على تواجد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر في حفل قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تلقيه دعوة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

قال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الأشبال" على قناة الأهلي : موسيماني أصبح اسم كبير في عالم الكرة الإفريقية وحصل مع الأهلي على 6 ألقاب قارية والأهلي أضاف له كثيرا وهو ساعد الفريق كثيرا والكاف كان له أرقام ومعايير وهو لا يمن على المدرب ولكن أرقامه ونتائجه كانت واضحة وهذه رسائل لكل المدربين العاملين في إفريقيا.

شدد: "موسيماني أخبرني أننا سنقع في مواجهة مع صن داونز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا خلال عودتنا من قطر بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي".

علي معلول خلاص وأمير ممكن يقول تفاصيل اكتر ومستمر لعامين اخرين ومعلول متواجد معنا منذ 2016 واستمراره في المقدمة والنجومية يرجع الفضل فيها إلى اللاعب".

أشار إلى أن الأهلي لديه جمهور كبير وشعبية جارفة في العديد من الدول، وعندما نلعب في قطر كأننا نلعب في استاد القاهرة أو استاد السلام، وهذا الأمر يتكرر حتى لو كنا نلعب في المغرب أو تونس أو الدول الإفريقية.