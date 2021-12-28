شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستعين بلاعبه كريم يحيى من قائمة الانتظار لحل أزمة الظهير الأيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، اتصالا باللاعب كريم يحيى ظهير أيمن سيد البلد، الذى تم وضعه في قائمة الانتظار في بداية الموسم، للاستعانة به في مباريات الفريق المقبلة.

وكان حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر، وضع كريم يحيى في قائمة الانتظار في بداية الموسم لعدم الحاجة إليه، إلا أن الفريق يعانى حاليا في مركز الظهير الأيمن، ليضم اللاعب إلى قائمة الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

واستعار الاتحاد السكندرى كريم يحيى من النادى الأهلى، قبل أن يتعاقد معه بشكل رسمي لمدة 3 سنوات، ويأمل الاتحاد في استعادة اللاعب مستواه وسد ثغرة الظهير الأيمن التي يعانى منها الفريق في الفترة المقبلة.

وارتقى الاتحاد السكندرى إلى المركز السادس برصيد 12 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.

وأعاد الفوز على المصرى الهدوء للعميد حسام حسن بعدما أصبح الفريق قريبا من المربع الذهبى، خاصة أن الفوز جاء قبل توقف الدورى ليمنح حسام حسن فترة لإعادة ترتيب الأوراق والتفكير في صفقات الميركاتو الشتوى لتدعيم الصفوف والمراكز الناقصة، والتي سيكون أهم ملفات إبراهيم حسن مدير الكرة في الفترة المقبلة.