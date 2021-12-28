شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة :منع الإسماعيلي من القيد فى يناير .. وخصم 6 نقاط جديدة ثم 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة بأنه تقدم بمذكرة رسمية للإتحاد المصري لكرة القدم للتأكيد على تنفيذ عقوبة إيقاف قيد اللاعبين الجدد للنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة والمعتمدة سلفاً من قبل لجنة الانضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم ، وذلك بعد رفض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لتطبيق العقوبة الموقعة عليه من المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) بشأن اللاعب إبراهيم حسن.

وأوضح محمد الطويلة بأن نادي النجوم سيتخذ جميع الإجراءات القانونية التي أقرتها لجنة الانضباط بإتحاد الكرة تطبيقاً لقرار المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) ، وذلك بعد زوال أسباب شكوى النادي الاسماعيلي أمام المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) بقرار خصم ثلاث نقاط التي وُقعت على النادي الإسماعيلي ، حيث أن إنتهاء الموسم الماضي قد زالت معه أسباب الشكوى ، الأمر الذي يستدعي الرجوع لتطبيق قرار المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) بما يتوافق مع لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الخاصة بالعقوبات الرياضية.

وتابع "الطويلة" أنه في حال عدم إلتزام النادي الإسماعيلي بالسداد خلال فترة إيقاف القيد بإنتقالات اللاعبين الشتوية ، فإن لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تُلزم بتنفيذ العقوبات الرياضية بالبدء في خصم نقاط طبقاً لما قررته لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم ،مضيفا أنه سيتم خصم 3 نقاط جديدة ثم تضاعف حتى تصل إلى 12 نقطة.