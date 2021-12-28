شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: اللي قد الانتخابات يتفضل.. ومش هاخد ميزة عن باقي المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مرتضي منصور رئيس إدارة نادي الزمالك على تقديم أوراق ترشحه علي منصب رئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات المقبلة، قائلا: "الجمعية العمومية الفيصل وممنعتش حد يترشح".

أضاف مرتضي: "اللي قد الانتخابات يتفضل، فيه مرشحين كانوا في اللجان ومسئول والنادي صفر، وهاني العتال وحسام المندوه احترموا نفسهم ومترشحوش".

تابع حديثه: "مش هاخد ميزة في الانتخابات غيري مش واخدها.. اللي هيطبق عليا وعلي قائمتي هيطبق علي الناس كلها".