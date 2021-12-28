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مرتضي منصور: اللي قد الانتخابات يتفضل.. ومش هاخد ميزة عن باقي المرشحين

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القاهرة - سامية سيد - علق مرتضي منصور رئيس إدارة نادي الزمالك على تقديم أوراق ترشحه علي منصب رئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات المقبلة، قائلا: "الجمعية العمومية الفيصل وممنعتش حد يترشح".

أضاف مرتضي: "اللي قد الانتخابات يتفضل، فيه مرشحين كانوا في اللجان ومسئول والنادي صفر، وهاني العتال وحسام المندوه احترموا نفسهم ومترشحوش".

 

تابع حديثه: "مش هاخد ميزة في الانتخابات غيري مش واخدها.. اللي هيطبق عليا وعلي قائمتي هيطبق علي الناس كلها".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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