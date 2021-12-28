مصدر لمصراوي: رحيل عماد النحاس عن المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أكد مصدر بنادي المقاولون العرب، أن عماد النحاس رحل عن تدريب الفريق بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة: "إدارة الفريق استقرت على رحيل عماد النحاء وإنهاء التعاقد معه بالتراضي".

وتابع: "هناك مفاضلة بين طلعت يوسف ومختار مختار لتولى منهما منصب المدير الفني خلفا للنحاس".

وأضاف: "كان هناك مفاوضات مع محمد عودة في حالة انهاء تعاقده مع غزل المحلة ولكن تكتمل".

وأردف: "النحاس قدم استقالته أكثر من مرة منذ الموسم الماضي ولكن إدارة المقاولون تمسكت به ووثقت بقدراته".

وأتم: "الموسم الحالي النحاس يواجه سوء توفيق كبير".