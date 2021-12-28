لأول مرة منذ 4 سنوات.. صلاح يهدر ركلة جزاء في بريميرليج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أهدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول فرصة افتتاح التسجيل لفريقه أمام مضيفه ليستر سيتي من علامة الجزاء، في المباراة المقامة على ملعب "كينج باور" مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في الحصول على ركلة جزاء بعد مرور ربع ساعة لكنه أهدرها، حيث تصدى بيتر شمايكل حارس ليستر سيتي لها، قبل أن يحاول النجم المصري مرة أخرى لكن الكرة اصطدمت في العارضة الأفقية، لتظل النتيجة (0-0).

وبهذا يهدر صلاح أول ركلة جزاء مع ليفربول منذ 4 سنوات، وتحديدا منذ مباراة هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي يوم 28 أكتوبر 2017، حيث سجل كل من محاولاته الـ15 السابقة من علامة الجزاء، لتصبح ثاني ركلة جزاء يهدرها في بريميرليج.