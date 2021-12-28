بالفيديو.. مصطفى محمد يسجل ويصنع في كأس تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفل الدولي المصري مصطفى محمد بعقده الجديد مع فريق جالاتا سراي التركي بتسجيل هدف وصناعة آخر في دور الـ32 ببطولة الكأس.

جالاتا سراي كان متأخرا بنتيجة (2-1) أمام دينزلي سبور، ليصنع مصطفى محمد هدف التعادل في الدقيقة 49 للاعب دروفيزاوجلو، قبل أن يسجل في الدقيقة 50 هدف التقدم.

مصطفى محمد حصل على عقد جديد مع جالاتا سراي الذي فعل بند الشراء في عقد استعارة اللاعب من الزمالك، ليستمر مهاجم الفراعنة في صفوف العملاق التركي حتى 2025.

وتألق مصطفى محمد خلال فترة الإعارة مع جالاتا سراي لتصله عروض أخرى في فرنسا والبرتغال، وينجح في إثبات قدرته على المنافسة في أوروبا.