مباشر بريميرليج.. ليستر سيتي 0-0 ليفربول.. صلاح يهدر ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليستر سيتي وضيفه ليفربول المقامة على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 41 نقطة جمعها من خوض 18 جولة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة جمعها من خوض 17 مباراة.

ملخص المباراة:

بعد مرور ربع ساعة، نجح محمد صلاح في الحصول على ركلة جزاء لكنه أهدرها، حيث تصدى بيتر شمايكل حارس ليستر سيتي لها، قبل أن يحاول النجم المصري مرة أخرى لكن الكرة اصطدمت في العارضة الأفقية، لتظل النتيجة (0-0).

وعاد صلاح في الدقيقة الـ32 ليهدد مرمى ليستر من جديد، لكن الحارس شمايكل واصل تألقه في المباراة وتمكن من التصدي لتسديدته ليبعدها إلى ركنية.

تشكيل ليستر سيتي: بيتر شمايكل، تيموثي كاستانيي، دانييل أمارتي، ويلفريد نديدي، لوك توماس، كيرنان ديوسبري هال، حمزة تشودهاري، بوباكاري سوماري، جيمس ماديسون، كيليتشي إيهياناتشو، جيمي فاردي.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، كوستاس تسيميكاس، فابينيو، جوردان هندرسون، أليكس أوكسليد تشامبرلين، محمد صلاح، ساديو ماني، ديوجو جوتا.

وانتظروا ملخصا لأحداث المباراة فور نهايتها..