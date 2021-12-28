الأهلي يرد.. لماذا سحب موسيماني قرعة دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه يتمني أن يكون العام الجديد 2022 زاخر بالبطولات في القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن المدير الفني بيتسو موسيماني توقع وقوع صنداونز الجنوب إفريقي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لبرنامج "الأشبال" عبر قناة "الأهلي": "لا توجد مجموعات سهله في دوري أبطال إفريقيا، لا يوجد شئ سهل في البطولة التي باتت صعبة للغاية بكل تفاصيلها، الجميع يرغب في الفوز باللقب ويسعي لتحقيق كل طموحاته".

وأضاف:" هدفنا دون شك هو تحقيق إنجاز بحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي، ولكننا نسير خطوة بخطوة ونركز في مباريات المجموعة الأولى التي أوقعتنا بها القرعة اليوم قبل أن نفكر بدور الثمانية".

وتابع: "نعرف صنداونز الجنوب إفريقي جيداً، ولكن في تلك النسخة سنواجهه في دور المجموعات وليس دور الثمانية، بجانب تطور الكرة السودانية وعلى رأسها الهلال والمريخ".

وأوضح: "إنجازات وبطولات بيتسو موسيماني لفريقنا سبب تواجده في سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، لا أعتقد أن أحد يمن عليه أو يجامله، ويجب أن نرى كم البطولات التي حققها".

وواصل: "كنا عائدين من رحلة قطر بعد حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب الرجاء، وتحدثنا سوياً وقال لي موسيماني أتوقع أن تضعنا القرعة في نفس المجموعة مع صنداونز".

وأشار عبدالحفيظ إلى أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق باق في صفوف النادي لموسمين آخرين بخلاف الموسم الحالي، مضيفا أنه يعتقد أن أمير توفيق مدير التعاقدات سوف يكشف التفاصيل كاملة.

وشدد: "لا يوجد عرض رسمي لبدر بانون حتى الآن، ولا كان هناك شيء سنناقشه بنفس التدرج لدينا".

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته قائلا: "الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا علي حساب كايزر تشيفز هو اللحظة الأهم لي في 2021 بجانب الفوز بلقبين للسوبر الإفريقي في عام واحد".