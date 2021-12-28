مرتضى منصور: لن اعترض على ترشح أحد في انتخابات الزمالك المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لن يعترض على ترشح أي أحد في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية هي الفيصل بين جميع المرشحين.

وأُغلق باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما استمرت عملية تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع منذ فتح باب الترشح للانتخابات.

وقدم مرتضى منصور، أوراق ترشحه على مقعد الرئيس في انتخابات الزمالك المقبلة في تواجد قائمته.

وقال مرتضى في تصريحات للصحفيين: "الانتخابات ليست باطله وهناك أكثر من 70 شخص مقدم أوراق ترشحه، وطلبنا يومين أو ثلاثة للانتخابات".

وأضاف: "سيكون هناك 400 ألف لهم حق التصويت وإذا أقيمت الانتخابات على يوم فقط، سيأتي 15 ألف فقط، وإذا أقيمت على 3 أيام سيأتي ناس أكثر، والموضوع متعلق بكورونا وأخر نادي يعمل انتخابات هو الزمالك".

وتابع مرتضى: "ندائي لرئيس الوزراء إقامة الانتخابات على 3 أيام، وإجراءات الدعوة للانتخابات تم مراجعتها من وزارة الرياضة ومديرية الشباب والرياضة قبل نشر الاعلان".

واختتم رئيس الزمالك: "لن اعترض على أي أحد ترشح حتى إذا كان مشطوباً وهشام نصر لديه عقوبة رياضية ولن أطعن وأعمل بطل من ورق، الجمعية العمومية ستكون الفيصل".