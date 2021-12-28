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يد مصر تهزم قطر بسهولة وديًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا على حساب نظيره القطري بنتيجة 26-23 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء.

وتفوق المنتخب المصري في الشوط الأول بنتيجة 13-12، قبل أن يتضاعف الفارق لصالح الفراعنة خلال النصف الثاني من المواجهة.

ومن المقرر أن تقام مباراة أخرى بين الفريقين يوم الخميس القادم.

وسبق لمنتخب مصر أن واجه منتخبات ، البحرين والمغرب في مباريات ودية سابقة، قبل أن يتوجه إلى قطر لملاقاة منتخبها في مواجهتين.

كما سيلعب منتخب مصر ضد فرنسا ومن ثم الدنمارك يومي 7 و9 يناير القادم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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