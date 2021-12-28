يد مصر تهزم قطر بسهولة وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا على حساب نظيره القطري بنتيجة 26-23 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء.

وتفوق المنتخب المصري في الشوط الأول بنتيجة 13-12، قبل أن يتضاعف الفارق لصالح الفراعنة خلال النصف الثاني من المواجهة.

ومن المقرر أن تقام مباراة أخرى بين الفريقين يوم الخميس القادم.

وسبق لمنتخب مصر أن واجه منتخبات السعودية، البحرين والمغرب في مباريات ودية سابقة، قبل أن يتوجه إلى قطر لملاقاة منتخبها في مواجهتين.

كما سيلعب منتخب مصر ضد فرنسا ومن ثم الدنمارك يومي 7 و9 يناير القادم.