تقرير كاميروني يرصد.. كيف وأين تستعد منتخبات إفريقيا لصدام كأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تقترب منافسات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، ومعها تتواصل استعدادات المنتخبات المشاركة في البطولة، أملا في تحقيق نتائج إيجابية وصناعة المجد القاري.

موقع "كامفوت" الكاميروني نشر تقريرا حول استعدادات أغلب المنتخبات المشاركة في البطولة القارية التي تنطلق في التاسع من يناير المقبل، وتستمر حتى 9 فبراير.

الجزائر

بدأ المنتخب الجزائري الإعداد مبكرا لبطولة أمم إفريقيا، بمعسكر في قطر يوم 27 ديسمبر الجاري، وسيخوض مواجهة ودية ضد جامبيا يوم 1 يناير، ثم أمام غانا يوم 5 من الشهر ذاته، قبل أن يطير إلى الكاميرون يوم 6 يناير.

بوركينا فاسو

بدأ المنتخب البوركينابي الاستعداد لبطولة الكاميرون، بمعسكر في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 26 من الشهر الجاري، وسيخوض ودية ضد موريتانية يوم 30 ديسمبر، ثم مواجهة أمام تونس يوم 3 يناير، قبل الرحيل إلى الكاميرون 4 من الشهر نفسه.

الكاميرون

انطلق معسكر الكاميرون يوم 27 ديسمبر الجاري، وتم الاتفاق على خوض مباراة ودية واحدة قبل بداية البطولة، أمام غينيا بيساو يوم 3 يناير في الكاميرون.

كاب فيردي

التجمع الأول لمنتخب كاب فيردي كان في عاصمة البلاد برايا يوم 26 من الشهر الجاري، وسينطلق الفريق إلى المغرب يوم 29 ديسمبر ليظل هناك حتى 4 يناير، ليخوض مواجهة ودية ضد المغرب يوم 31 ديسمبر، مع إمكانية خوض مباراة مع تونس لم يتم تحديد موعدها أو تأكيدها بعد.

جزر القمر

منتخب جزر القمر بدأ معسكره في السعودية يوم 25 ديسمبر في مدينة جدة، وسيلعب ضد كوت ديفوار يوم 31 ديسمبر ثم مالاوي يوم 4 يناير، قبل أن يطير إلى الكاميرون 5 ديسمبر.

كوت ديفوار

بدأ المنتخب الإيفواري معسكره يوم 27 ديسمبر في السعودية، ليلعب مع جزر القمر يوم 31 من الشهر ذاته، مع إمكانية خوض مباراة ضد مالي أو أحد الأندية السعودية، ثم الرحيل إلى الكاميرون يوم 6 يناير.

إثيوبيا

وصل منتخب إثيوبيا إلى الكاميرون يوم 26 ديسمبر، وقد يواجه السودان في مباراة ودية قبل البطولة.

الجابون

يخوض المنتخب الجابوني معسكره حاليا في أبوظبي في الفترة من 27 ديسمبر حتى 6 يناير المقبل، مع خوض مواجهة ضد فريق محلي يوم 2 يناير، ثم مواجهة موريتانيا يوم 4 يناير، مع التفاوض حول ودية ثالثة ضد أوغندا أو تونس.

جامبيا

انطلق معسكر جامبيا يوم 27 ديسمبر في الدوحة، مع الاتفاق على مواجهة الجزائر يوم 1 يناير، وسوريا يوم 5 يناير.

غانا

معسكر غانا بدأ في الدوحة مبكرا يوم 22 ديسمبر الجاري، مع الإعداد لخوض 3 مباريات ودية، تم تحديد واحدة منها ضد الجزائر يوم 5 يناير، ثم الرحيل إلى الكاميرون بعد يومين.

غينيا بيساو

يصل الفريق إلى الكاميرون في أول أيام العام الجديد، ويخوض مواجهة ودية ضد أصحاب الأرض في البطولة يوم 3 يناير.

مالاوي

يعكسر منتخب مالاوي في السعودية بداية من يوم 23 ديسمبر الجاري، ويستعد لخوض مواجهة ودية ضد مالي لم يتم تحديد موعدها بعد، ثم مواجهة جزر القمر يوم 4 يناير.

مالي

معسكر مالي أيضاً في المملكة العربية السعودية، مع تخطيط لمواجهتين وديتين ضد كوت ديفواري ومالاوي.

المغرب

بدأ أسود الأطلسي معسكرهم في الرباط يوم 27 من الشهر الجاري، وسيكون المعسكر الثاني في غينيا الاستوائية من 2 إلى 7 يناير، لكن بعد الحصول على الموافقات الصحية اللازمة.

وتخوض المغرب مواجهة ودية ضد كاب فيردي يوم 31 ديسمبر، ثم غينيا الاستوائية يوم 6 يناير (في حالة إقامة المعسكر هناك في مالابو).

موريتانيا

المنتخب الموريتاني بدأ معسكره مبكرا في أبو ظبي يوم 26 ديسمبر الجاري ويظل هناك حتى 6 يناير المقبل، ليخوض مواجهة ضد بوركينا يوم 30 ديسمبر، وأخرى ضد أوغندا في الأول من يناير، والجابون يوم 4 يناير.

السنغال

معسكر أسود التيرانجا بدأ في داكار يوم 27 ديسمبر، ثم التوجه إلى رواندا يوم 31 ديسمبر لخوض مواجهة ودية ضد أصحاب الأرض يوم 3 يناير، قبل الرحيل إلى الكاميرون في اليوم التالي.

السودان

المنتخب السوداني بدأ معسكره يوم 14 ديسمبر، وسيغادر إلى الكاميرون يوم 27 من الشهر ذاته، مع إحتمالية خوض وديتين ضد إثيوبيا وزيمبابوي.

تونس

بدأ نسور قرطاج معسكرهم يوم 26 ديسمبر الجاري ويستمر حتى يوم 30 محليا، ثم التوجه بعد ذلك إلى دبي بداية من 2 يناير.

زيمبابوي

يصل منتخب زيمبابوي الكاميرون يوم 29 ديسمبر الجاري، ليخوض مواجهة محتملة ضد السودان يوم 2 يناير، مع محاولة لعب مباراة أخرى يوم 4 يناير.