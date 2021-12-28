شكرا لقرائتكم خبر الهلال الخاسر الوحيد بأرضه في الجولة الـ14 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما ابتسمت الجولة للعدد الأكبر من أصحاب الأرض، حيث فاز 5 منهم، فيما تعادل فريقان بأرضهما، هما ضمك أمام الباطن، والفيحاء أمام أبها.
وخسر فريق وحيد لعب مباراة على أرضه، وهو الهلال عندما انهزم أمام الفتح 2 - 3.
وكما حافظ الثلاثي، الاتحاد والشباب وضمك على مراكزهم في المقدمة من الأول إلى الثالث، استمر الرباعي أبها والباطن والتعاون والحزم في مؤخرة الترتيب العام للدوري.
أرقام من الجولة
- خلت من أي بطاقة حمراء
- احتسبت ضربة جزاء وحيدة، سجل منها الفتح هدف الفوز على الهلال
- انفرد مهاجم الشباب أوديون إيجالو بصدارة الهدافين (10 أهداف)
- 3 أندية تعادلت في عدد النقاط، هي الفتح والاتفاق والطائي (16 نقطة لكل منها)
- خطف الفتح فوزا تاريخيا أمام الهلال هو الثاني له في الرياض والأول منذ 9 سنوات
- اقتلع النصر مركز الهلال (الرابع) وأعاد الأخير للمركز الخامس
- كسر مدافع التعاون البرازيلي سانتوس حفاظ الشباب على نظافة شباكه في 6 مباريات ( 5 بالدوري وواحدة بكأس الملك)
- الأهلي والفيصلي أكبر الخاسرين بتراجعهما للمركزين الـ11 و12
- استمر الرباعي أبها والباطن والتعاون والحزم في مؤخرة الترتيب
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الخاسر الوحيد بأرضه في الجولة الـ14 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.