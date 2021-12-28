شكرا لقرائتكم خبر الهلال الخاسر الوحيد بأرضه في الجولة الـ14 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلت الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من ظهور البطاقة الحمراء، فيما شهدت تسجيل عدد كبير من الأهداف وصل إلى 24 هدفا، بمعدل 3 أهداف في كل مباراة.

كما ابتسمت الجولة للعدد الأكبر من أصحاب الأرض، حيث فاز 5 منهم، فيما تعادل فريقان بأرضهما، هما ضمك أمام الباطن، والفيحاء أمام أبها.

وخسر فريق وحيد لعب مباراة على أرضه، وهو الهلال عندما انهزم أمام الفتح 2 - 3.

وكما حافظ الثلاثي، الاتحاد والشباب وضمك على مراكزهم في المقدمة من الأول إلى الثالث، استمر الرباعي أبها والباطن والتعاون والحزم في مؤخرة الترتيب العام للدوري.

أرقام من الجولة

