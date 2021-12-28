الغيابات تفسد بطولة أستراليا للتنس

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ومن المقرر أن تنطلق منافسات أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم، في 17 يناير المقبل.
وأصبح ثيم أحدث اسم بارز يغيب عن أستراليا المفتوحة، حيث يغيب أيضا السويسري روجيه فيدرر.
كذلك أصيب رافاييل نادال وأندريه روبليف ودينيس شابوفالوف بعدوى فيروس كورونا وتحوم الشكوك حول مشاركتهم، كما تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم.
ويشترط للمشاركة في البطولة حصول اللاعبين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولم يعلن ديوكوفيتش عن وضعه بوضوح فيما يتعلق بتناول اللقاح. وفي منافسات فئة السيدات، تشهد البطولة غياب سيرينا وليامز وكارولينا بليسكوفا وبيانكا أندريسكو، كما تعرضت بليندا بينشيتش حاملة الذهبية الأولمبية وإيما رادوكانو حاملة لقب أمريكا المفتوحة للإصابة بعدوى كورونا.
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