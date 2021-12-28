قرعة الأبطال تبتسم للأهلي وتضعه أمام الهلال والمريخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي سحبت أمس في مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، الأهلي المصري الأكثر تتويجا في البطولة برصيد 10 ألقاب، في مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والهلال والمريخ السودانيين.

كذلك أوقعت القرعة الترجي التونسي في مواجهة النجم الساحلي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، بينما يصطدم الرجاء المغربي مع وفاق سطيف الجزائري، والزمالك المصري مع الوداد المغربي.

وجرى تقسيم الفرق الـ 16 المتأهلة إلى دور المجموعات إلى 4 مستويات، وضم المستوى الأول الأهلي والترجي والوداد والرجاء.

بينما ضم المستوى الثاني، الزمالك وماميلودي صن داونز والنجم وحوريا كوناكري، وضم المستوى الثالث الهلال ووفاق سطيف وشباب بلوزداد وبترو أتلتيكو، والرابع، المريخ وجوانينج جالاكسي وساجرادا إسبيرانسا وأمازولو.

كما جرت أمس قرعة بطولة كأس الكونفدرالية، حيث أوقعت بيراميدز المصري في مواجهة الصفاقسي التونسي المتوج باللقب 3 مرات، وذلك ضمن المجموعة الأولى. وضمت المجموعة الأولى، بيراميدز المصري والصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي، والثانية، الفائز من مواجهة شبيبة القبائل الجزائري ورويال ليوباردز من إيسواتيني، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وشبيبة الساورة الجزائري والاتحاد الليبي. وضمت المجموعة الثالثة، مازيمبي الكونغولي والقطن الكاميروني والمصري البورسعيدي وأوتوهو الكونغولي، فيما ضمت المجموعة الرابعة، نهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك ماموزا من كوت ديفوار والحرس الوطني النيجري.

مجموعات الأبطال







المجموعة الأولى: الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والهلال والمريخ السودانيان.



المجموعة الثانية: الرجاء المغربي وحوريا كوناكري الغيني ووفاق سطيف الجزائري وأمازولو الجنوب أفريقي.



المجموعة الثالثة: الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري وجوانينج جالاكسي البوتسواني.



المجموعة الرابعة: الوداد المغربي والزمالك المصري وبترو أتلتيكو الأنجولي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي.



مواعيد جولات الأبطال: