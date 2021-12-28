شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يفوز على قطر 26-23 فى الودية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لكرة اليد للرجال، على منتخب قطر بنتيجة 26-23، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن استعداد المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، واستعداد المنتخب القطري للمشاركة في بطولة آسيا المقرر لها يناير المقبل بالسعودية، والمؤهلة لبطولة العالم 2023.

شهد الشوط الأول تقدم منتخب مصر لكرة اليد بنتيجة 13-12، واستكمل المنتخب تفوقه في الشوط الثاني، لينهي اللقاء بنتيجة 26-23.

ومن المقرر أن يلعب المنتخبان ودية ثانية بعد غد الخميس، يعود بعدها منتخب مصر إلى القاهرة، ثم يسافر يوم 6 يناير إلى فرنسا للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودية.

وتقام مباريات دورة قطر والدوري الذهبي بفرنسا بمشاركة اللاعبين المحترفين، وتحت قيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ويرأس بعثة المنتخب في الدوحة، الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الإفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، إلا أن الاتحاد قرر استكمال معسكر المنتخب حتى نهاية المشاركة ببطولة الدوري الذهبي في فرنسا.