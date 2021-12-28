شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش مع موسيماني ملف صفقات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو النادي الأهلي لعقد جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، لمناقشته في ملف الصفقات الجديدة التي يحتاجها لتدعيم صفوف الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويحسم مسئولو الأهلي خلال الجلسة التي تجمعهم مع موسيماني ملف الصفقات الشتوية، سواء باحتياج صفقات جديدة أو الاكتفاء بالأسماء الموجودة في قائمة الفريق الأحمر في الموسم الحالي، لاسيما وأن هناك عدد كبير من اللاعبين لم حيصل على الفرصة.

كما تتطرق جلسة موسيماني للحديث عن ملف اللاعبين الذين لا يحتاج بقائهم في صفوف الأهلي ويرحب بإعارتهم للحصول على فرصة أكبر للمشاركة خارج الجزيرة، في ظل اكتظاظ قائمة الأهلي بعدد كبير من اللاعبين في مختلف المراكز.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن وجوده في النادي الأهلي الأكبر داخل قارة إفريقيا يحتم عليه دوما السعي للفوز بالبطولات القارية والمحلية.