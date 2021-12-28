شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف عن مجموعة الزمالك: مواجهة قوية مع الوداد وصدام أنجولي خالص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي "كاف"، على المجموعة الرابعة التي تضم الوداد والزمالك وبترو إتليتيكو وساجرادا إسبيرانسا الأنجوليين. ونشر الحساب الرسمي لدورى أبطال أفريقيا عبر موقع "تويتر"، فيديو لأبرز لقطات فرق المجموعة معلقا عليه: "مواجهة قوية بين الوداد والزمالك وصدام أنجولي خالص بين بترو إتليتيكو وساجرادا إسبيرانسا". وجاءت ترتيب مباريات الزمالك على النحو التالى :-

وجاءت ترتيب مباريات الزمالك على النحو التالى :- الزمالك ضد بترو أتليتيكو الأنجولي (11 أو 12 فبراير) ساجرادا إسبرانسا الأنجولي ضد الزمالك (18 أو 19 فبراير) الوداد المغربي ضد الزمالك (25 أو 26 فبراير) الزمالك ضد الوداد المغربي (11 أو 12 مارس) بترو أتليتيكو الأنجولي ضد الزمالك (18 أو 19 مارس) الزمالك ضد ساجرادا إسبرانسا الأنجولي (1 أو 2 إبريل)