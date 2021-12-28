شكرا لقرائتكم خبر عن براون يحفز ثنائى الجبهة اليمنى بالإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الأرجنتينى “خوان براون” المدير الفنى للإسماعيلى اجتماعا مع ثنائى الجبهة اليمنى عبد الله جمعة وأحمد أيمن عقب نهاية المران اليوم الثلاثاء.

وحرص المدير الفنى على الشد من أزر الثنائى وتحفيزهما على استعادة مستواهما المعهود باعتبارهما من العناصر المميزة ضمن صفوف الفريق. وكان أحمد أيمن كان قد تعرض الموسم الماضى لقطع فى الرباط الصليبى غاب على إثره لفترة طويلة ، بينما تم تفعيل عقد شراء عبد الله جمعة قادما من حرس الحدود بعد انضمامه على سبيل الإعارة الموسم المنصرم.

واستقبل مسئولو الإسماعيلى، الوافد الجديد “ كارمليو ألجاراناز” قبل مشاركته فى أول تدريباته ضمن صفوف الفريق ، استعدادا لإستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ورحب المهندس خالد زين نائب رئيس النادى واللجنة الفنية التى يترأسها حماده المصرى وتضم فى عضويتها كل من محمود حسن وأشرف خضر – رحبوا – باللاعب فور وصوله أرض الملعب.

كما حرص لاعبو الفريق على الترحيب بإنضمام زميلهم الجديد ، وسط أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة من الجميع .