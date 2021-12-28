شكرا لقرائتكم خبر عن علاء حسن مديرا لمنتخبات اتحاد رفع الاثقال .. وجوده عبد الصادق رئيسا للجنة المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود تعيين علاء حسن كامل مديرا للمنتخبات والحكم الدولي جوده عبد الصادق إبراهيم رئيساً للجنة المسابقات بالاتحاد و أسامة عبد الجواد مقرر لجنة المسابقات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير والذي اتخذ خلاله المجلس عددًا من القرارات التنظيمه والمستقبلة في ظل خطه دقيقة أعدها الاتحاد للنهوض باللعبه وعودتها للعصر الذهبي ومنصات التتويج بعد فترة إيقاف طويلة بسبب المنشطات منعت الفراعنة من المشاركة في اولمبياد طوكيو الاخيرة .

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر لرفع الأثقال شارك في بطولة العالم الأخيرة بأوزبكستان وشهد تألق لاعبة المنتخب الذهبيه نعمه سعيد التي نجحت في تحقيق الميدالية الذهبيه وتألقت ،فيما فشل محمد إيهاب في تحقيق أى نتيجة إيجابيه وانسحب من البطولة ، وعلي نفس الدرب عبد الله جلال فيما قدم عاشور مستوي متميز وحليمه لكنهما لم يتمكنا من تحقيق ميدالية في بطولة العالم.

وتستعد الأثقال حاليا بسلسه من المعسكرات الدولية لتكوين جيل جديد من الأوناش استعدادا لما هو قادم.

جاءت ول قرارات مدير المنتخبات علاء حسن كانت منع اللاعبين من الظهور الإعلامي أو الحديث عبر السوشيال ميديا دون إذن مسبق من رئيس الاتحاد أو مدير المنتخبات أو المدير الفني حفاظا علي الاستقرار داخل المعسكرات وفرض حالة من الصرامه والتركيز خلال الفترة المقبله .