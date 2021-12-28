شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب المونديال وإفريقيا.. الأهلي يرفض التفريط في بانون بانتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على بيع المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، في ظل اهتمام أكثر من نادي خليجي بالتعاقد مع قائد منتخب المغرب للمحليين، لاسيما بعد تألق بانون في بطولة كأس العرب خلال مشاركته رفقة منتخل أسود الأطلسي.

وترفض لجنة التخطيط بالأهلي والجهاز الفني فكرة بيع بانون في منتصف الموسم، في ظل استعداد الفريق الأحمر للمشاركة في كأس العالم للأندية ثم دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بخلاف بطولة الدوري وكأس مصر.

ويرى مسئولو الأهلي أن بانون من أهم العناصر الدفاعية في الخط الخلفي للأهلي، ويتأثر الفريق الأحمر بغيابه، كما يعتمد عليه الجهاز الفني كثيرا لتأدية أكثر من دور داخل صفوف الفريق الأحمر، سواء في التغطية الدفاعية أو تحضير الهجمات من الخلف أو في لعب الكرات الرأسية أو تسديد الركلات الثابتة وركلات الجزاء.

ويهتم أكثر من نادي خليجي خاصة من قطر والإمارات بضم بدر بانون، وبعد أبرزها العين الإماراتي، الذي يرغب في التعاقد مع مدافع جديد لتعويض غياب التونسي ياسين مرياح بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في بطولة كأس العرب.