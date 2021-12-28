الامارات | ساوثمبتون يحرم المدرب الإيطالي كونتي من الفوز ويهديه إنجازا تاريخيا

شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثمبتون يحرم المدرب الإيطالي كونتي من الفوز ويهديه إنجازا تاريخيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عكر ساوثمبتون على الإيطالي أنتوني كونتي فرحة الفوز اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يفسد عليه إنجازا تاريخيا بأن أصبح أول مدرب في تاريخ توتنهام يتجنب الهزيمة في المباريات السبع الأولى له، وذلك بعد إجباره ضيفه اللندني على الاكتفاء بالتعادل 1-1 في المرحلة العشرين.

وكانت الفرصة قائمة أمام توتنهام لتقليص الفارق الذي يفصله عن جاره أرسنال الرابع الى ثلاث نقاط في ظل غياب الأخير عن هذه المرحلة لتأجيل مباراته مع ولفرهامبتون بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير، لكن رجال كونتي لم يستفيدوا من التفوق العددي منذ الدقيقة 39 واكتفوا بنقطة.

وتسبب هذا التعادل بتنازل توتنهام عن المركز الخامس لصالح جاره وست هام العائد الى سكة الانتصارات بتغلبه على مضيفه واتفورد 4-1.

ومنذ استلامه مهمة الاشراف على النادي اللندني أوائل نوفمبر خلفاً للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، فاز كونتي بأربع من مبارياته السبع في الدوري الممتاز، فيما تعادل في ثلاث.

ورغم التعادل المخيب، لا يزال توتنهام في وضع جيد إذ أنه يملك ثلاث مباريات مؤجلة ستضعه في قلب الصراع على الصدارة في حال خرج منها منتصراً، شرط ألا يتعثر كثيراً من الآن وحتى موعد إقامتها.

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