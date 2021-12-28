الامارات | والدة رونالدو تكشف تفاصيل خاصة بخطط النجم العالمي المستقبلية

شكرا لقرائتكم خبر عن والدة رونالدو تكشف تفاصيل خاصة بخطط النجم العالمي المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن والدة النجم البرتغالي، وقناص فريق مان يونايتد، كريستيانو رونالدو ألقت الضوء على بعض الأمور الخاصة بخطط نجلها المستقبلية، ومنها موعد اعتزاله (الساحرة المستديرة). وذكرت ماريا أفيرو أن رونالدو (36 عاما) لا يخطط لاعتزال اللعبة في الوقت الراهن، وأنه مستمر في الملاعب حتى سن الأربعين.

لكنها في الوقت نفسه، وخلال احتفال عائلي لكل أسرتها مع رونالدو وأبنائه بمناسبة أعياد الميلاد، قامت بوضع إحدى الهدايا وعليها توقيع خاص، تم إبرازه، يشير إلى اختصار لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، حيث لمحت إلى أن رونالدو يسعى لإنهاء مسيرته الكروية في ناديه البرتغالي الذي قدمه للعالم، وانتقل منه إلى مان يونايتد في الفترة الأولى.

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