شكرا لقرائتكم خبر 4 أجانب شكلوا سفارات سعودية مؤثرة ببلدانهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يقتصر إبراز القوة الناعمة للسعودية على تنظيم البطولات الخاصة بالفرق المشهورة والأحداث الرياضية الكبيرة التي تحظى بمتابعة عالمية، بل برزت أيضا عبر الأفراد وتحديدا عن طريق عدد من اللاعبين المحترفين الأجانب بمختلف جنسياتهم، نقلوا بصدق ما يدور في المملكة العربية السعودية والتعايش مع مجتمعها وشعبها بعاداته وتقاليده وكيفية تعامل الشعب السعودي معهم داخل الملعب وخارجه في الأسواق ومختلف المناسبات، حتى باتوا أشبه بسفراء للسعودية في بلدانهم وفي الخارج من خلال نقل الصورة الصحيحة والنقية عن المملكة بعد أن تشربوا بثقافتها نتيجة الانصهار في المجتمع الرياضي والإنساني.

من هؤلاء اللاعبين من بقي منهم مفتخرا بالزي السعودي في المناسبات العامة على سبيل المثال نذكر اللاعبين البرازيليين ريفالينو وكارلوس إدواردو وسيرجيو ريكارد وإلتون جوزيه، ومنهم من أدمن شرب القهوة العربية وتشبع بعادات المجتمع مثل الفرنسي بافيتيمبي، وآخرين أعجبتهم نوعية الأكل.

ومن أبرز اللاعبين الذين عكسوا صورة إيجابية عن المملكة ومجتمعها وشعبها، المحترف الحالي بصفوف الهلال، بافتيميبي قوميز، واللاعب البرازيلي الذي تجول بين عدد من الأندية السعودية إلتون جوزيه، والمحترف السابق بفريق النصر نور الدين مرابط، وحارس الرائد الحالي،الإسباني ياغو هيريرين.

إلتون جوزيه







ودع الكرة السعودية بعد أن لعب لعدد من الفرق نحو 10 سنوات.



لعب للنصر والفتح والقادسية والوحدة.



نقل إلى البرازيل معظم عادات وتقاليد الشعب السعودي.



سيطر حب السعودية على وجدانه هو وأسرته.



أنشأ أكاديمية خاصة بمواهب كرة القدم شمال البرازيل تحت اسم «الأكاديمية العربية السعودية».



نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الأكاديمية، يظهر اكتساء المنتسبين للأكاديمية زي المنتخب السعودي.



صمم جدار الأكاديمية بشعارات المملكة.



عمل على تعليم أطفال الأكاديمية النشيد الوطني السعودي.



غرس نخلة مزينة بالسيفين (شعار السعودية) أمام بوابة منزله في البرازيل.



وضع بجانب النخلة والسيفين مجسما للجمل العربي.



نورالدين مرابط





خاض موسمين ناجحين مع النصر قبل الانتقال للدوري اليوناني.



تصدى للدفاع عن بعض المعتقدات الخاطئة عن السعودية.



أحرج المذيع الهولندي يوهان ديركسين في حوار مباشر جرى بالقناة السادسة بالتلفزيون الهولندي.



ديركسين وبخ أمرابط بحجة تفضيله الاحتراف في بلد ينتهك حقوق الإنسان، فأوقفه اللاعب قائلا «ما تقوله ويقوله الكثيرون عن هذا البلد غير صحيح».



نقل للتلفزيون الهولندي أن المملكة بلد آمن للغاية، يأخذ فيه كل ذي حق حقه.



وصف أمرابط أسئلة المذيع بالساذجة والسطحية وأنه ليس لك الحق في الحديث عن هذا الأمر.



قال عن السعودية: تراعي حقوق مواطنيها، وكل من يعيش على أراضيها حقوقهم محفوظة. هناك في السعودية أناس من مختلف دول العالم يأتون للعمل فيها، وجميعهم حقوقهم محفوظة ينالون أجورهم بانتظام ويسمح لهم بإرسالها إلى أهاليهم بكل يسر وأمان.



ياغو هيريرين





تعاقد معه الرائد الموسم الحالي قادما من الدوري الإسباني وتحديدا من نادي أتلتيك بيلباو.



نقل الصورة الحسنة عن السعودية وصحح الرؤية الخاطئة المرسومة في أذهان بعض الأوروبيين.



قال لصحيفة صحيفة Marca الإسبانية الشهيرة «الجميع هنا في السعودية ودودون».



أكد أنه تأقلم مع العادات من حيث أوقات الصلوات وأيام العطل والإجازات التي تختلف كليا عن الوضع في إسبانيا.



وصف الشعب السعودي بسعيه الدائم لتقديم المساعدة بشكل مستمر ومتواصل.



قال إنهم (الشعب السعودي) هادئون جدا وما يقال عنهم ليس صحيحا، وكل من يقترب منهم يدرك ذلك «أنا مسرور بينهم أشعر وكأنني في إسبانيا».



بافيتيمبي قوميز