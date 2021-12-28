شكرا لقرائتكم خبر مبابي وليفاندوفسكي ضد «مونديال كل عامين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى النجمان الفرنسي كيليان مبابي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مخاوف من افتقاد اللاعبين للراحة الكافية في حالة تنفيذ فكرة إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم كل عامين بدلا من 4 أعوام.

وقوبلت فكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإقامة كأس العالم كل عامين بالكثير من التشكيك والمخاوف.

وأبدى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي ومهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي عدم تأييدهما للفكرة، كما أشار مبابي إلى أن جودة المنافسات ستتأثر سلبا إن لم تؤخذ صحة اللاعبين في الحسبان.

وقال مبابي خلال وجوده في دبي حيث توج بجائزة أفضل لاعب خلال العام في حفل توزيع جوائز «جلوب سوكر»، «نحن نحب اللعب لكن هذا كثير للغاية. إذا كان الناس يريدون مشاهدة الجودة، يجب أن نحصل على راحة».

وأضاف «إقامة كأس العالم كل عامين ستجعل هذه البطولة عادية، وهذا لا يفترض أن يكون. بجانب كأس العالم هناك دوري الأمم وأمم أوروبا. نحن نحب اللعب لكن هذا كثير للغاية».

كذلك أبدى ليفاندوفسكي رأيا مشابها، وأكد أن جدول المنافسات مزدحم بالفعل حتى من قبل العبء الإضافي المتمثل في زيادة نسخ بطولة كأس العالم.

وقال ليفاندوفسكي على هامش تواجده أيضا في حفل توزيع جوائز «جلوب سوكر»، وتتويجه بجائزة أفضل هداف في العام، «لدينا الكثير من المباريات خلال العام، وهناك أسابيع مزدحمة للغاية.

إذا أردتم منح المشجعين شيئا مختلفا، فأنتم بحاجة إلى الراحة».

وأضاف «علينا النظر إلى المستقبل، إذا كنا نريد إقامة كأس العالم كل عامين، فإن المستوى سيتراجع. من المستحيل للجسد والعقل أن يؤديا على المستوى نفسه».