منهم مروان حمدي.. كيروش يستبعد 12 لاعبا من قائمة الفراعنة النهائية استعدادا لأمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير إعلامية، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، استقر على استبعاد 12 لاعبا من قائمة الفراعنة النهائية لبطولة أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

وبحسب "اليوم السابع"، فالمستبعدين هم: "محمد فوزى ومحمود جاد وإبراهيم عادل ومحمد هانى ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور ومروان حمدى وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء".

وتتجه النية لدى الجهاز الفني، لضم الخماسى محمد مجدى أفشة وعمرو السولية وأحمد رفعت ومصطفى فتحى ورمضان صبحى لقائمة الفراعنة النهائية، بعد زيادتها إلى 28 لاعبا على أن يتحمل اتحاد الكرة تكلفة سفرهم وإقامتهم.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين في بطولة إفريقيا غدا الأربعاء.

وكان كارلوس كيروش، قد أعلن قائمة مبدئية تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

وتعتبر هذه القائمة مبدئية، وسيتم تصفيتها إلى 28 لاعبا.

وضمت قائمة المنتخب كلاً من:

محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.