لجنة حسين لبيب ترد في بيان «ناري»على إتهامات مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت اللجنه السابقه التى كانت تدير النادى، برئاسة حسين لبيب بيان رسمى منذ لحظات، رداً على مجلس الادارة الحالى، برئاسة مرتضى منصور والذى اتهم اللجنه بعدة اتهامات.

وجاء البيان الذى صدر من لجنة حسين لبيب على النحو الاتى :

تعلن اللجنة التى كانت مكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنها حين شرفت بتولى مهمتها إلتزمت مجموعة من الثوابت أهمها الإحترام التام لكل الأطراف والعمل الجاد لمصلحة نادى الزمالك بما يتفق وقيمهم وأخلاقهم وتقديرهم لمؤسسات الدولة التى أسندت لهم الأمر وبما يناسب قيمة ومكانة النادى الذى ينتمون إليه.

وتابع البيان" قد تمكنت اللجنة بفضل الله ودعم المخلصين من أبناء النادى ومحبيه أن تحقق الكثير من الإنجازات على كافة الأصعدة حتى أتمت اللجنة مهمتها ومن ثم قامت بتسليم إدارة النادى للجهة المختصة.

وجاء البيان كالتالي: