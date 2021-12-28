موسيماني يتحدث عن قوة «الكونفدرالية» ودوري «الأبطال».. ويؤكد: بيراميدز المرشح للتتويج

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أثناء سحب قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مراسم سحب قرعة المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي ودوري أبطال أوروبا، المقرر انطلاقهما خلال أسابيع قليلة، بالتأكيد على أن البطولتين يحملان الأهمية والقوة ذاتها، بل في بعض الأحيان تملك مسابقة الكونفدرالية مباريات أقوى من التشامبيونزليج.

موسيماني يتحدث عن قوة الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا

وأكد بيتسو موسيماني خلال كلمته قبل انطلاق مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية - دوري أبطال أفريقيا»، على أن الأهلي مستعد لأي مواجهة خلال المرحلة المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، خاصة أنه استطاع أن يعبر عقبة كبار الأندية في أفريقيا، وآخرها الرجاء المغربي حامل لقب الكأس الأفريقية، في كأس السوبر الأفريقي.

وأضاف: «نجحنا في قطر أمام الرجاء المغربي، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، وهو ضمن أقوى الأندية في أفريقيا، باعتباره بطل الكونفدرالية للموسم المنقضي، خضنا منافسة جادة أمام الرجاء، وده دليل واضح على قوة الكونفدرالية، التي في بعض الأحيان تملك أندية أقوى من منافسي دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يحدث هذا الموسم بالبطولة الأفريقية، وبيراميدز هو المرشح للفوز بالبطولة».

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع فريق بيراميدز في مجموعة تضم كل من:

بيراميدز - الصفاقسي - زاناكو - الأهلي طرابلس

بينما أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع فريق المصري البورسعيدي في المجموعة الثالثة تضم كلاً من: أوتوهو الكونغولي ومازيمبي (الكونغو الديمقراطية) والقطن الكاميروني.