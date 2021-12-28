بعد رفضه اللقاح ووفاته بكورونا.. هل «الأندرتيكر» المصارع «الحانوتي» أم الملاكم؟

الشارقة - اميمة ياسر - تسبب فيروس كورونا منذ انتشاره في عام 2020 في وفاة عدد من المشاهير حول العالم، وعلى الرغم من انخفاض معدل الوفيات حول العالم بسبب علم الكثير عن كيفية حماية أنفسهم من كوفيد 19 والسلالات والتحورات الخاصة به، ومع ذلك انتشرت أنباء عن وفاة لاعب شهير يدعى بـ«اندرتيكر»، وهو ما جعل العديد في حيرة من شخصية المتوفى بالفيروس، هل هو المصارع مارك ويليام الشهير بـ«الأندرتيكر» لاعب المصارعة الحرة «wwe» أم لا؟، ولكنه في الواقع فهو الملاكم «فريدريك سينيسترا» المُلقب بـ«الأندرتيكر» أيضًا.

وفاة الملاكم فريدريك سينيسترا الملقب بـ«الاندرتيكر»

توفي الملاكم البلجيكي الشهير فريدريك سينيسترا إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بسبب رفضه الحصول على أحد اللقاحات المضادة لكوفيد 19، واعتقاده بأن المرض المنتشر هو مجرد فيروس صغير ومرض عادي لا يستحق التطعيم، ولكن حدث له عكس توقعاته، فعلى الرغم من كونه إنسانًا رياضيًا، فلم يتحمل مضاعفات الوباء، ما تسبب في وفاته داخل أحد المستشفيات.

تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

أُصيب فريدريك في نهاية نوفمبر الماضي بكوفيد 19، وكان رافضا الذهاب للمستشفيات لبدء رحلة العلاج، إلى أن أجبره مدربه الخاص بالذهاب للمستشفى، وبمجرد أن كشف عليه الأطباء المختصة قرروا وضعه في العناية المركزة لانخفاض الأوكسجين بجسمه، وحتى يوم 13 ديسمبر من الشهر الجاري كان فريدريك يشارك جمهوره عن تفاصيل حالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه اختفى فجأة، حتى تم الإعلان عن خبر وفاته أمس الإثنين في العناية المركزة بسبب مضاعفات كورونا.

مارك ويليام كالاوي «الأندرتيكر» أسطورة المصارعة الحرة

فهو مصارع أمريكي الجنسية محترف ومعتزل حاليًا ولا يزال يعمل حاليًا مع «wwe»، يعتبر عند الكثير بأنه أفضل مصارع على مر تاريخ المصارعة الحرة، ويتصل اسمه بعدة مباريات دموية كالجحيم في الزنزانة ومباريات التابوت ومباريات الدفن الحي، وأعلن اعتزاله في عام 2020 مشيرًا إلى أنه لم يتبق له شيء ليقدمه، ولم تكن لديه الرغبة في الدخول للحلبة مرة أخرى.