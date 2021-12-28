شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. التدرب على إنهاء الهجمات أمام المرمى ومشاركة كارميلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم على الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية ، فى الظهور الأول للاعب الدولى البوليفي كارميلو الذى تم التعاقد معه رسميا أمس.

أبرز ملامح المران جاءت كالتالى …

– منح الجهاز الفني لاعبيه محاضرة نظرية من أجل شرح الخطط الفنية والجمل التكتيكية التي سيتم تطبيقها في المرحلة المقبلة.

-بدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة مدرب الأحمال من أجل الإرتقاء بالمستوي البدني للفريق قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلي مجموعتين و أدت كل مجموعة تدريبات تكتيكية متنوعة.

-قاد المجموعة الأولى المدير الفني خوان براون و قاد المجموعة الثانية المدرب العام محمد حمص وأدت كل مجموعة تدريبات علي بناء الهجمة والتحرك بدون كرة وإرسال العرضيات وإنهاء الهجمات على المرمى.

– أدى الفريق تقسيمة في وسط الملعب توقفت أكثر من مرة من أجل إعطاء التعليمات وإصلاح الأخطاء.

-أدى حراس المرمى تدريبات قوية ، اشتملت علي قفز الحواجز والتعامل مع التسديدات و الكرات العرضية.

وعلى هامش المران ، خاض كل من محمود دونجا وعبد الله جمعة تدريبات منفردة تحت إشراف مدرب الأحمال واستمرار تأهيل محمود عبد الله.