اخبار الرياضه

مران الإسماعيلى.. التدرب على إنهاء الهجمات أمام المرمى ومشاركة كارميلو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. التدرب على إنهاء الهجمات أمام المرمى ومشاركة كارميلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم على الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية ، فى الظهور الأول للاعب الدولى البوليفي كارميلو الذى تم التعاقد معه رسميا أمس.

أبرز ملامح المران جاءت كالتالى …

– منح الجهاز الفني لاعبيه محاضرة نظرية من أجل شرح الخطط الفنية والجمل التكتيكية التي سيتم تطبيقها في المرحلة المقبلة.

-بدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة مدرب الأحمال من أجل الإرتقاء بالمستوي البدني للفريق قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلي مجموعتين و أدت كل مجموعة تدريبات تكتيكية متنوعة.

-قاد المجموعة الأولى المدير الفني خوان براون و قاد المجموعة الثانية المدرب العام محمد حمص وأدت كل مجموعة تدريبات علي بناء الهجمة والتحرك بدون كرة وإرسال العرضيات وإنهاء الهجمات على المرمى.

– أدى الفريق تقسيمة في وسط الملعب توقفت أكثر من مرة من أجل إعطاء التعليمات وإصلاح الأخطاء.

-أدى حراس المرمى تدريبات قوية ، اشتملت علي قفز الحواجز والتعامل مع التسديدات و الكرات العرضية.

وعلى هامش المران ، خاض كل من محمود دونجا وعبد الله جمعة تدريبات منفردة تحت إشراف مدرب الأحمال واستمرار تأهيل محمود عبد الله.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا