شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. التدرب على إنهاء الهجمات أمام المرمى ومشاركة كارميلو والان مع تفاصيل الخبر
أبرز ملامح المران جاءت كالتالى …
– منح الجهاز الفني لاعبيه محاضرة نظرية من أجل شرح الخطط الفنية والجمل التكتيكية التي سيتم تطبيقها في المرحلة المقبلة.
-بدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة مدرب الأحمال من أجل الإرتقاء بالمستوي البدني للفريق قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلي مجموعتين و أدت كل مجموعة تدريبات تكتيكية متنوعة.
-قاد المجموعة الأولى المدير الفني خوان براون و قاد المجموعة الثانية المدرب العام محمد حمص وأدت كل مجموعة تدريبات علي بناء الهجمة والتحرك بدون كرة وإرسال العرضيات وإنهاء الهجمات على المرمى.
– أدى الفريق تقسيمة في وسط الملعب توقفت أكثر من مرة من أجل إعطاء التعليمات وإصلاح الأخطاء.
-أدى حراس المرمى تدريبات قوية ، اشتملت علي قفز الحواجز والتعامل مع التسديدات و الكرات العرضية.
وعلى هامش المران ، خاض كل من محمود دونجا وعبد الله جمعة تدريبات منفردة تحت إشراف مدرب الأحمال واستمرار تأهيل محمود عبد الله.