شكرا لقرائتكم خبر عن كاف عن مجموعة الأهلى: ديربي سوداني ولقاء معتاد بين الأحمر وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي "كاف"، على المجموعة الأولى التي تضم الأهلى وصن داونز والهلال والمريخ السودانيين.

ونشر الحساب الرسمي لدورى أبطال أفريقيا عبر موقع "تويتر": المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.. ديربي سوداني ولقاء مُعتاد في أخر السنوات بين الأهلي وصنداونز".

وقع النادى الأهلى في المجموعة الأولى في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا وذلك خلال الحفل الذى أقيم اليوم، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وضمت مجموعة الأهلى كلا من صن داونز بطل جنوب أفريقيا والهلال والمريخ من السودان، على أن يبدأ الأهلي مشواره أمام المريخ السوداني بالقاهرة في فبراير المقبل على أن يختتم مشواره أمام الهلال في القاهرة أيضًا، في انتظار تحديد إدارة الناديين الملاعب الجديدة التي تستضيف مباراتيهما.