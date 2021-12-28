شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء معسكر الزمالك بالإمارات وكارتيرون يمد إجازة الفريق لـ 5 يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة بداية من غد الأربعاء 29 ديسمبر الحالي وحتى يوم 5 يناير المقبل.
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الشركة المنظمة للدورة الودية بالإمارات التي كان مقررا لها في الفترة من 1 وحتى 9 يناير المقبل قامت بإلغاء الدورة بسبب اعتذار بعض الفرق المشاركة عن عدم قدرتها على السفر إلى الإمارات.
ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم 6 يناير المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى عقب انتهاء فترة الراحة التى منحها المدير الفنى للاعبين.
وشدد أمير مرتضى على أن الفريق سيواصل تدريباته بصورة طبيعية بعد العودة من الراحة استعدادا للمشاركة في كأس الرابطة.