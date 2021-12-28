شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء معسكر الزمالك بالإمارات وكارتيرون يمد إجازة الفريق لـ 5 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة بداية من غد الأربعاء 29 ديسمبر الحالي وحتى يوم 5 يناير المقبل.

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الشركة المنظمة للدورة الودية بالإمارات التي كان مقررا لها في الفترة من 1 وحتى 9 يناير المقبل قامت بإلغاء الدورة بسبب اعتذار بعض الفرق المشاركة عن عدم قدرتها على السفر إلى الإمارات.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم 6 يناير المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى عقب انتهاء فترة الراحة التى منحها المدير الفنى للاعبين.