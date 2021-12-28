شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعات القسم الثانى قبل انطلاق الجولة الثالثة عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فرق أسوان وزد أف سى وحرس الحدود من احتلال صدارة المجموعات الثلاث في منافسات القسم الثانى بعد مرور 12 جولة من منافسات البطولة حتى الآن. واحتل نادى أسوان صدارة مجموعة الصعيد برصيد 27 نقطة متفوقا على نادى كيما أسوان صاحب الوصافة برصيد 26 نقطة بينما يحتل الألومنيوم المركز الثالث برصيد 20 نقطة. ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد مباريات اليوم ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد مباريات اليوم أسوان 27 نقطة كيما أسوان 26 نقطة الألومنيوم 20 نقطة بترول أسيوط 20 نقطة المنيا 20 نقطة الفيوم 19 نقطة بنى سويف 18 نقطة ديروط 17 نقطة المدينة المنورة 15 نقطة مركز شباب طامية 15 نقطة سوهاج 12 نقطة نادى ملوى 12 نقطة الإعلاميين 10 نقاط تليفونات بنى سويف 8 نقاط البدارى 8 نقاط قنا 7 نقاط ترتيب مجموعة الثانية "القاهرة وقنا" ترتيب مجموعة الثانية "القاهرة وقنا" زد أف سى 28 نقطة الداخلية 23 نقطة بورتو السويس 22 نقطة بتروجت 22 نقطة وادى دجلة 21 نقطة منتخب السويس 21 نقطة السكة الحديد 19 نقطة الترسانة 18 نقطة القناة 16 نقطة المصرية للاتصالات 14 نقطة النصر 12 نقطة الإنتاج الحربى 11 نقطة المريخ 9 ناقط بلبيس 9 نقاط بنها 6 نقاط بور فؤاد 6 نقاط جاء ترتيب المجموعة الثالثة ( بحرى )

جاء ترتيب المجموعة الثالثة ( بحرى ) 1- حرس الحدود 25 نقطة 2- دكرنس 25 نقطة 3- الاوليمبي 24 نقطة 4- كفر الشيخ 22 نقطة 5- البلدية 21 نقطة 6- بايونيرز 19 نقطة 7- ابو قير 16 نقطة 8- المصري بالسلوم 15 نقطة 9- سبورتنج 15 نقطة 10- المجد السكندري 14 نقطة 11- المنصورة 14 نقطة 12- العاب دمنهور10 نقطة 13- الزرقا 9 نقاط 14- الحمام 9 نقاط 15- الرجاء 7 نقاط 16- صيد المحلة 4 نقاط.