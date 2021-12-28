شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك ويخصص فقرة بدنية فى بداية المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، وتحدث المدير الفني خلال الجلسة عن برنامج تدريب اليوم.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية للاعبين، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال الإشراف على فقرة التدريبات البدنية.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر مواصلة التدريبات حتى اليوم الثلاثاء وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.