شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلى.. 11 لقبا في دورى أبطال أفريقيا و7 مرات وصافة والمريخ بلا تواجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النادى الأهلى في المجموعة الأولى في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا وذلك خلال الحفل الذى أقيم اليوم، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وضمت مجموعة الأهلى كلا من صن داونز بطل جنوب أفريقيا والهلال والمريخ من السودان، على أن يبدأ الأهلي مشواره أمام المريخ السوداني بالقاهرة في فبراير المقبل على أن يختتم مشواره أمام الهلال في القاهرة أيضًا، في انتظار تحديد إدارة الناديين الملاعب الجديدة التي تستضيف مباراتيهما.

وتمتلك مجموعة الأهلى 11 لقبا في دورى أبطال أفريقيا، حيث يمتلك الأهلى 10 ألقاب أعوام"1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021"، بجانب لقب لفريق صن داونز حصل عليه عام 2016 من الزمالك، بينما لم يتمكن فريقا الهلال والمريخ من حصد اللقب من قبل.

وخسرت فرق هذه المجموعة لقب دورى أبطال أفريقيا 7 مرات من قبل، حيث خسر الأهلى 4 ألقاب أعوام "1983، 2007، 2017، 2018" وخسر الهلال مرتين عامي "1987، 1992" أخرهم أمام الأهلى، بينما خسر صن داونز مرة واحدة 2001 أمام الأهلى أيضا، في حين أن المريخ لم يصل النهائي من قبل.

ترتيب مباريات الأهلي في المجموعة الأولى كالتالي: ترتيب مباريات الأهلي في المجموعة الأولى كالتالي:

الأهلي ضد المريخ السوداني (11 أو 12 فبراير)

الهلال السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 فبراير)

الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (25 أو 26 فبراير)

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضد الأهلي (11 أو 12 مارس)

المريخ السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 مارس)

الأهلي ضد الهلال السوداني (1 أو 2 إبريل)