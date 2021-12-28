شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير لا يخاف الكبار.. أول تعليق من رئيس الهلال السودانى على مواجهة الأهلى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام السوباط رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الهلال السوداني عن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أسفرت عن وقوع فريقه مع الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين وصن داونز الجنوب أفريقي بالإضافة إلى مواطنه المريخ، مشيرًا إلى أنها جاءت عادلة.

وقال السوباط عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تعليقًا على مواجهة الأهلي: "الكبير لا يتهيّب الكبار ولا يهاب لقاءهم، ما أروع النزال مع الأنداد".