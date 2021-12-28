شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبى الزمالك فى مران اليوم.. وتألق رباعى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في ختام تدريب اليوم الثلاثاء تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب.

وشهدت التقسيمة ندية وحماس من جميع اللاعبين وتألق خلالها كل من طارق حامد ورزاق سيسيه ويوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى فتحي.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر مواصلة التدريبات حتى اليوم الثلاثاء وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.