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استقبال خاص بالإسماعيلي للكولومبي كارميلو.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل مسئولو الإسماعيلى، الوافد الجديد “ كارمليو ألجاراناز” قبل مشاركته فى أول تدريباته ضمن صفوف الفريق ، استعدادا لإستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

 

ورحب المهندس خالد زين نائب رئيس النادى واللجنة الفنية التى يترأسها حماده المصرى وتضم فى عضويتها كل من محمود حسن وأشرف خضر – رحبوا – باللاعب فور وصوله أرض الملعب.

 

كما حرص لاعبو الفريق على الترحيب بإنضمام زميلهم الجديد ، وسط أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة من الجميع .

 

وعقد الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني خوان براون اجتماعا مع وصيف هدافى الدورى البوليفى مرتين من أجل شرح تفاصيل برنامج فترة الإعداد الحالية ، فى ظل توقف مسابقة الدورى المحلى نظرا لإنشغال منتخب مصر بالإستعداد للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الجديدة.

 

وقام اللاعب بجولة تفقدية بأرجاء ملعب الإسماعيلية رافقه خلاله أعضاء الجهاز الفنى ،حيث أبدى سعادته بالإستقبال المميز الذى وجده منذ وصوله للقاهرة.

 

وتعاقد مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس يحيى الكومى مع الهداف الدولى بعقد طويل الأمد سعيا لتدعيم الجانب الهجومى للفريق.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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