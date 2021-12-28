شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 28\12\2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، الكثير من الأخبار الهامة ،على رأسها اجراء قرعة دورى أبطال أفريقيا لدور المجموعات ، و التعرف على مباريات الأهلى و الزمالك ، استقرار كيروش على ضم عمرو السولية لقائمة منتخب مصر فى امم افريقيا
تعرف على مواعيد مباريات الزمالك بدور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقى
أسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين وذلك بدور المجموعات من نسخة 2021-2022.
مواعيد مباريات الأهلي بدور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا
أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي مع صنداونز الجنوب أفريقيا والهلال والمريخ من السودان، وذلك خلال الحفل الذى أقيم اليوم، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
منتخب مصر يخوض أمم أفريقيا بالكاميرون بدون مباريات ودية
تأكد بشكل نهائى عدم إقامة مباريات ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، حيث أعلن جهاز المنتخب برنامج الإعداد دون أن يتضمن مباريات ودية.
شوبير: مليون و250 ألف دولار قيمة موسم على معلول مع الأهلى ومنصب تكريمى
كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل العقد الجديد للتونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى بعد تمديد تعاقده، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "قلت لكم كتير إن معلول خلص فى الأهلى وإن الأهلى أنهى كل الاتفاقات مع معلول من فترة طويلة بس الجديد إن النجم التونسى وقع رسمياً على عقود تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء موسمين".