الزمالك يعلن عبر الخليج 365: إلغاء دورة الإمارات الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، إلغاء الدورة الودية التي كان من المقرر أن يشارك بها الفريق خلال شهر يناير القادم.

وأشار أمير مرتضى في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الدورة التي كان من المقرر لها أن تقام في دولة الإمارات، قد ألغيت بالفعل خلال الساعات الماضية.

وكان من المقرر أن يلعب الزمالك في دورة ودية تضم الشارقة الإماراتي، أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري خلال الأسبوع الأول من يناير.

الجدير بالذكر أن الدورة كان قد تم الإتفاق عليها منذ أشهر قليلة ماضية، كما تحدد جدول مبارياتها منذ أسابيع قبل أن يتم إلغاءها بشكل رسمي.

وقرر الجهاز الفنيلنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة بداية من غد الأربعاء 29 ديسمبر الحالي وحتي يوم 5 يناير المقبل.

وجاء قرار الجهاز الفني للزمالك بسبب إلغاء الدورة الودية التي كان مقررا لها في الإمارات.